طلاب يشاركون في تجهيز مساعدات إغاثية ضمن مبادرة «من إنسان لإنسان» (فيديو)

تستمر مؤسسة حياة كريمة، في استقبال الطلاب ضمن مبادرة «من إنسان لإنسان»، بهدف تعريف الطلاب بالقضية وإشراكهم في تجهيز المساعدات الإنسانية.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة، منشورا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تؤكد من خلاله على حماس طلاب المدارس المشاركين ضمن مبادرة «من إنسان لإنسان».

مساعدات إغاثة غزة

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن الطلاب يشاركون بكل حماس في تجهيز المساعدات الإغاثية، ويتنافسون فيما بينهم على تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الشقيق.

حياة كريمة مستمرة في مبادرة من إنسان لإنسان

وجاء في نص منشور حياة كريمة: «الطلبة اشتغلوا بأيديهم بكل حماس.. وبيتسابقوا لدعم إخواتهم في غزة.. حياة كريمة مستمرة في مبادرة من إنسان لإنسان لإغاثة أشقائنا وتوعية أبنائنا بأهمية التطوع وأهداف المؤسسة».