«حياة كريمة» وسياسيون يشيدون بتوجيه تبرعات حملة «السيسي» لدعم أهالي غزة

حظيت دعوة الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى للمواطنين ومختلف الجهات بتوجيه تبرعاتهم التى كانوا ينوون تقديمها للحملة إلى حسابات الجمعيات الأهلية، وعلى رأسها «حياة كريمة»، لتقديم المساعدات لقطاع غزة بالترحيب والإشادة.

ونشرت المؤسسة منشوراً على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أعربت فيه عن شكرها للرئيس «السيسى» وأعضاء حملته الانتخابية على توجيه التبرعات المخصصة للحملة لصالح المؤسسة من أجل دعم أهالى غزة. وجاء فى نص المنشور: «شكراً للرئيس عبدالفتاح السيسى وأعضاء حملته الانتخابية لتبرعهم الكريم لصالح غزة، ودعوتهم للشعب المصرى للوقوف جنباً إلى جانب مع إخوتنا فى فلسطين».

وأوضحت المؤسسة فى منشورها أنّ هناك أكثر من طريقة للتبرع لـ«حياة كريمة» لصالح قطاع غزة، وجاءت على النحو التالى: «رسالة على رقم حياة كريمة 9509، أو التبرع على جميع حسابات المؤسسة البنكية أو عن طريق ميجا خير والموقع الرسمى لمؤسسة حياة كريمة».

«فرحات»: القرار يؤكد دعم الرئيس للقضية الفلسطينية وسيكون مؤثراً على الصعيدين الإقليمى والدولى

وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بدعوة الحملة. وقال «فرحات»، لـ«الوطن»، إنّ القرار أمر متوقع من السيسى، خاصة أنّه كرئيس جمهورية يوجّه كل جهوده منذ بداية الأحداث فى غزة لدعم القضية من جميع النواحى، مؤكداً حرص مصر على إيصال المساعدات لغزة والشعب الفلسطينى من خلال معبر رفح.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أنّه ليس غريباً على حملة الرئيس أن تتبنى هذا التوجه الأصيل بتوجيه التبرعات لمساعدة الأشقاء فى غزة، ووجّه «فرحات» الشكر للحملة لتأكيدها على دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أنّ هذا الموقف سيكون مؤثراً على الصعيدين الإقليمى والدولى.

«الشهابى»: توجُّه نموذجى يؤثر إيجابياً فى الحملات المنافسة

من جهته، ثمّن ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، قرار الحملة، مشيراً إلى أنه توجيه يتناسب مع حملة تحمل اسم الرئيس السيسى الذى رفض وأدان العدوان الوحشى الإجرامى لقوات الاحتلال الإسرائيلى على الأشقاء فى قطاع غزة، وتصدى لكل المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف «الشهابى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة الرئاسية سبق لأعضائها وقيادات الأحزاب المنتمية لها التبرع بالدم لصالح الجرحى من أبناء غزة الصامدة، مشدداً على أنه توجُّه نموذجى سيكون له تأثير فى توجُّه الحملات الأخرى لتحذو حذوها وتتبرع لقطاع غزة، ورحب رئيس حزب الجيل بدعوة المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة، الجهات المختلفة بتوجيه تبرعاتها التى كانت تنوى تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها «حياة كريمة».

«فؤاد»: يعكس التضامن الكامل مع أهالى غزة

كذلك أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لحملته الانتخابية كمرشح للرئاسة بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية، وتوجيه التبرعات لصالح «حياة كريمة».

وقال «فؤاد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هذا التوجه يؤكد استمرار الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، والتضامن الكامل مع أهالى غزة فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الهمجى على القطاع، لافتاً إلى ثقة الرئيس فى استجابة المصريين لتلك التوجيهات بما يتفق مع التزامهم التاريخى تجاه الأشقاء العرب فيما يواجهون من أزمات ومحن، وعلى رأسها أزمة الأشقاء فى فلسطين، وتابع أن هذا التوجه حمل رسالة ضمنية للعالم الخارجى ولكل الأطراف وثيقة الصلة بالأزمة أن مصر -شعباً وقيادة- مع الحق الفلسطينى أن يعود بتحرير الأراضى المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

«الفحام»: رسالة تحفيزية لمنظمات المجتمع المدنى ببذل مزيد من الجهد لتكثيف المساعدات الإغاثية

وقال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب «إرادة جيل»، لـ«الوطن»، إنّ السيسى يضع القضية الفلسطينية نصب عينيه ولم يتوانَ عن دعم الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه بعد تعرضه لجرائم حرب من قبل الاحتلال الصهيونى، وتابع: «تلك التوجيهات تحمل رسائل تحفيزية لمنظمات المجتمع المدنى الداعمة للقضية الفلسطينية ببذل قصارى جهدهم لتعزيز المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لأهالى غزة».