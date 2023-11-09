«زراعة كفر الشيخ»: حققنا زيادة 465 ألف طن أرز شعير عن العام الماضي

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أن المنزرع من محصول الأرز في كفر الشيخ، هذا العام 2023، والتي بلغ مساحة المنزرع بنحو 340 ألف فدان أرز، قد حقق إنتاجية بنحو مليون و435 ألف طن أرز، مشيرا إلى أن إنتاجية هذا العام حققت زيادة بنحو 455 ألف طن أرز عن إنتاجية العام الماضي، والتي بلغت بنحو 980 ألف طن أرز.

إنتاجية فدان الأرز في كفر الشيخ

وأضاف الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن فدان الأرز الشعير في كفر الشيخ، يحقق إنتاجية ما بين 3 حتي 4 أطنان أرز، وهي إنتاجية جيدة للغاية، وذلك لما تجود به التربة المنزرعة بالمحصول في الإقليم، من العام الجاري 2023.

تنتج نحو 40% من الأرز الشعير

وأوضح أن المساحة المنزرعة من الأرز الشعير في كفر الشيخ، تنتج نحو 40% من المساحات المنزرعة في جميع محافظات مصر، حيث يعد هذا المحصول من الزراعات الرئيسية كل عام في قري ومراكز المحافظة، وذلك مع حلول فصل الصيف من كل عام، والذي يجري حصادة حتي اليوم.