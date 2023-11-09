عادل حمودة: الحرب على غزة أظهرت الفصيل اليساري والانقسام الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الحرب على غزة أظهرت فصيلا إسرائيليا اعتقد البعض أنه مات وانتهى، وهو الفصيل اليساري الذي كان من أنصار اتفاقية أوسلو والتفاهم بين باراك وياسر عرفات في عام 2000 بدعوة من كلينتون، مشيرًا إلى أن هذا الفصيل اتهم بالخيانة من جانب الإسرائيليين، وبالتالي، فقد انقرض وجُمد.

علامات الانقسام في المجتمع الإسرائيلي

وأضاف عادل حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ من أول علامات الانقسام في المجتمع الإسرائيلي أن هذا الفصيل بدأ يظهر مجددا بشكل أو بآخر، والعلامة الثانية هي أن سطوة رجال الدين عادت إلى الظهور مجددا.

الخوف من الخراب

وتابع الكاتب الصحفي: «حاخام إسرائيلي كتب مقالا بعنوان الخوف من الخراب، وقال إن هذه الحرب ستكون صعبة للغاية وكارثة تحل علينا تثير الرعب والفزع وربما تجعلنا أمام سيناريوهات لنهاية إسرائيل والشعب اليهودي، وكتب حاخام آخر مقالا بعنوان خراب الهيكل والدولة التي ضاعت، وقال إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قصرت وخانت شعبها وأن الله رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان مع حماس في يوم بهجة التوراة، ولعب الحاخامات على نغمة التقصير الديني وتجاهل تعاليم الرب وقالوا إن ما يحدث في إسرائيل سببه التقصير وتجاهل تعاليم الرب».