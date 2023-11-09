عادل حمودة: الاقتصاد والتسليح الإسرائيلي يعاني.. وإطلاق سراح الأسرى ممكن

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّه يتضح من الحركة السريعة والاتصالات والزيارات واللقاءات والمفاوضات، بخصوص ملف المحتجزين الإسرائيلية إمكانية تطبيق إطلاق سراح بعضهم مقابل بعض أيام الهدنة.

أبرز المستجدات في الحرب

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل للإدلاء بأبرز المستجدات في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة هي خطاب موجه للداخل الإسرائيلي لمنحه دفعة معنوية لأن هناك مشكلات اقتصادية والاستيطان والتسليح الإسرائيلي.

الاستعانة بدبابة ميركافا 3

وتابع الكاتب الصحفي: «إسرائيل قررت الاستعانة بدبابة ميركافا 3، لأنه يتم نشر قوات الاحتلال على غلاف غزة وعند جنوب لبنان وعند سوريا لأنها منطقة مهمة جدا بعدما طلب الأمريكيون هذا الأمر إذ تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 46 هجوما في الشرق الأوسط آخرها المسيرة التي أسقطها الحوثيون».