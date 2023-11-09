ضبط 700 كرتونة كبدة منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة (صور)

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية، بالاشتراك مع مراقبة الأغذية، بمركز إيتاي البارود.

ضبط كبدة منتهية الصلاحية في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية، عن ضبط 700 كرتونة كبدة منتهية الصلاحية داخل أحد الثلاجات قبل تداولها بالأسواق، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

تأتي الحملات التموينية تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والثلاجات والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري والتأكد من جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشهدت أمس مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية، لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية، والمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما شهدت أيضا مدينة النوبارية تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية لانتاجهم خبز ناقص.