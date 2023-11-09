شهادة ادخار جديدة بميلون جنيه من بنك القاهرة.. احصل على ربح كبير

تتيح شهادات الادخار في بنك القاهرة فرصا استثمارية جيدة وذلك من خلال الشهادات الجديدة التي أعلن عنها البنك بعائد كبير تصل فائدته إلى 22% سنويًا ويمكن صرفها شهريًا وفقًا للمعلن من البنك بشكل رسمي.

كيف تربح 18 ألفًا و333 جنيهًا شهريًا؟

وعند استثمار مبلغ مليون جنيه في شراء شهادة بريمو جولد الثلاثية في بنك القاهرة بمبلغ مليون جنيه بعائد سنوي قيمته 22% يحصل المواطن على قيمة ربح سنوية قدرها 220 ألف جنيه وبالتالي يكون العائد الشهري 18 ألفًا و333 جنيهًا.

ترصد «الوطن» تفاصيل شهادات بنك القاهرة وهي كالتالي:

شهادة ادخار Primo

- شهادة ادخار Primo بـ سعر فائدة 19% ثابتة شهريا.

- مدة 3 سنوات، إذ تلبي احتياجات راغبي الادخار في البنوك مع عائد ثابت.

شهادة ادخار بنك القاهرة

- مدة شهادة ادخار بنك القاهرة 3 سنوات.

- سعر فائدة ثابت شهريا 19%، 16.25% ربع سنوي 17.25% سنويا.

شهادات بريمو جولد الثلاثية

- شهادات بريمو جولد الثلاثية بسعر فائدة 22% متناقصة.

- تمنح بريمو جولد الثلاثية خلال العام الأول سعر فائدة 22% شهريا، و18% خلال العام الثاني شهريا، و16% خلال الثالث.

- إصدار شهادة الادخار بريمو جولد بالجنيه المصري، للأفراد.

- يبلغ الحد الأدنى لإصدارها 10،000 جنيه ومضاعفات 1،000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للإصدار، إذ يمكن اللإصدار من أقرب فرع.

- تتيح شهادة بريمو جولد إمكانية منح تسهيلات تصل إلى 90٪ مقابل قيمة الشهادة بنفس العملة.

- مع إمكانية الاسترداد الكامل أو الجزئي لقيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الاصدار حسب جدول الاسترداد المبكر.

المستندات المطلوبة لإصدار شهادات بنك القاهرة

بطاقة رقم قومي سارية.

جواز سفر ساري المفعول للأجانب.

شهادة الميلاد للقصر.

استمارة طلب.

شهادات الودائع بالدولار من بريمو.