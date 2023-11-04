عناوين مكاتب بريد تعمل بنظام الفترة المسائية في محافظة السويس

يهتم سكان محافظة السويس، بمعرفة مكاتب البريد التي تعمل خلال الفترة المسائية، نظرا لظروف بعضهم التي تمنعهم من الحصول على الخدمة صباحا، ويوفر البريد خدمة مسائية في عدد من المكاتب بكل محافظة.

«الوطن» تنشر أسماء وعناوين مكاتب البريد التي تعمل فترة مسائية في محافظة السويس، خمسة أيام في الأسبوع إضافة لساعات العمل المقرر لكل مكتب، بحسب محافظة السويس.

مكاتب بريد تعمل فترة مسائية

وفقا لإعلان محافظة السويس، فمكاتب البريد التي تعمل خلال الفترة المسائية في نطاق السويس هي:

- مكتب بريد السويس الرئيسي بشارع هدي شعراوي في حي السويس، ويعمل من الساعة الثامنة صباحا حتي السادسة مساء، من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

- مكتب بريد التوفيق، مدينة التوفيق بحي عتاقة، ويعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، من يوم الأحد حتى الخميس.

- مكتب بريد الشندورة شروق، الكائن بقرية شندورة الشروق بحي الجناين، ويعمل من الساعة الثامنة صباحا حتي السادسة مساء.

مكاتب بريد تعمل فترة مسائية بحي الأربعين

- مكتب بريد الأربعين ثاني، والكائن بمساكن منتزه سعد امام مكتبة الجنايني بحي الأربعين، ويعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتي السادسة مساء.

- مكتب بريد الأربعين ثالث وعنوانه شارع الجيش بالأربعين بمنطقة المثلث ويعمل من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة السادسة مساء.

- مكتب بريد حي الأربعين ثاني، بشارع الورش بجوار إدارة حي الأربعين بالأربعين يعمل من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

مكاتب بريد تستمر في العمل من 8 صباحا إلى 6 مساءً متنقل ومنفذ

وتضمنت قائمة مكاتب البريد التي تعمل فترة مسائية خلال خمسة أيام في الأسبوع:

- مكتب منفذ بريد السويس رقم 1، داخل نادي شركة النصر للبترول ويعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساءً.

- مكتب بريد متنقل 4، يعمل في شارع الحرية أمام سنترال السويس الرئيسي ومجمع المحاكم ويعمل أيضا من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساءً.