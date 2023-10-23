«رياضة السويس» تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية في مركز شباب المثلث

نظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، معرض الحرف اليدوية والتراثية في مركز شباب المثلث التابع لإدارة الأربعين، لمحاربة الغلاء، تحت إشراف الكابتن إبراهيم عبده، رئيس مجلس الإدارة.

معرض الحرف اليدوية والتراثية

وشمل معرض مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس معرضا للمشغولات اليدوية ومنتجات أعضاء مراكز الشباب من أجل محاربة الغلاء وعدم استغلال المنتجين والعارضين، ومساعدة الشباب لعرض منتجاتهم من الحرف اليدوية والتراثية بأسعار مناسبة.

رعاية العارضين وأعضاء مراكز الشباب

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريح خاص، إن الهدف من إقامة وتنظيم المعارض الخاصة بمنتجات الحرف اليدوية متعددة، منها رعاية العارضين من أصحاب الحرف اليدوية من الشباب وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى توفير المنتجات بأسعار مخفضة، فضلاً عن تهيئة مناخ الانتماء للمكان.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، أن المعرض تم بمشاركة 5 عارضين من الشباب الحرفي وتضمنت منتجاتهم المعروضة إكسسوارات ومنتجات مختلفة ومجسمات بالخرز وحقائب وديكورات منزلية.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.