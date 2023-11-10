خريطة مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بسوهاج.. تعمل الجمعة والسبت

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وجود 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة، تعمل خلال يومي السبت والجمعة، لشحن وإصلاح الأعطال التي قد تحدث في عدادات المياه، بحسب ما صرح به المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة «مياه سوهاج».

أسماء وأرقام مسؤولي مراكز شحن عدادات المياه بسوهاج

وقال رئيس شركة مياه سوهاج، إن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسؤولي مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة، على أن تعمل تلك المراكز في الفترة من الخامسة مساء وحتى الثانية عشرة ليلا بجميع المراكز.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة بجميع مراكز محافظة سوهاج.

استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن

وأوضح حسن محمود، مدير إدارة الخط الساخن، أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتساب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكوى على الموقع الإلكتروني للشركة.