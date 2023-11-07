رئيس «مياه سوهاج» يتفقد المحطات للتأكد من كفاءة التشغيل

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب في جولة مسائية محطة مياه إدفا، ومحطة رفع صرف صحي حوض الثلاثيني، ومحطة مياه أولاد نصير، ومحطة مياه الحمادية، ومحطة مياه جزيرة شندويل، ومحطة رفع صرف صحي الكاشف، ومحطة رفع الصرف الصحي المساعدة ومحطة مياه جزيرة محروس.

تأمين بيئة العمل بمياه سوهاج

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه، وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات.

التعامل مع تسريب الكلور

كما تفقد محمد صلاح الدين مراقبة عنابر التشغيل، بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور، وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي بلاغات تحقيقا لرضا المواطنين.