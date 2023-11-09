خريطة أماكن قطع المياه بسوهاج.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، ضعف المياه بعدة قرى تابعة لها للصيانة الدورية وحددت أماكن ضعف المياه في قرى شطورة وعرب بخواخ وساحل طهطا وبني حرب والقبيحات والشيخ مسعود والحديدية البحرية والقبلية والسوالم والشيخ زين الدين ونجع حمد والصفيحة بمركز طهطا.

مواعيد ضعف المياه بسوهاج

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج مواعيد ضعف المياه يوم السبت 11 نوفمبر الجاري، وتبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة صباح الاثنين الموافق 13 نوفمبر الجاري لمدة 48 ساعة للقيام بأعمال الغسيل والتطهير الدوري للمروقات بمحطة مياه شطورة السطحية.

نصائح شركة مياه الشرب

وتتلقى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 أو من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة واتساب، وتهيب مياه سوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال فترة ضعف المياه.