«المرأة.. أناقة وجمال» محاضرة بالمتحف المصري في التحرير الاثنين المقبل

أعلن المتحف المصري بالتحرير، عن تنظيم محاضرة بعنوان «المرأة.. أناقة وجمال»، الاثنين المقبل، تلقيها نعمات موسى كبير أمناء المتحف المصري.

ولفت إلى أن المحاضرة ستوضح اهتمام المرأة المصرية القديمة بأناقتها وجمالها خلال العصور المختلفة ومن خلال القاء الضوء على الملابس وأدوات الزينة التي كانت مستخدمة في تلك الفترات.

الحضور متاح للجميع

وأضاف متحف التحرير في بيان اليوم، أن محاضرة «المرأة.. أناقة وجمال» متاح الحضور خلالها لكل من يرغب في الحضور.

ورشة فنية بالمتحف البحري

وفي سياق آخر، أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن القسم التعليمي بالمتحف البحري أقام ورشة فنية بمدرسة جيرار مستخدمين خامات مختلفة من خامات البيئة لاستكمال لوحة الجندي في العصر اليوناني، لافتا إلى أن تلك الورشة تهدف لتعريف الطلبة كيفية استخدام خامات البيئة بأساليب مختلفة.

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف البحري أقام أيضا ن خلال القسم التعليمي ورشة بمدرسة بدر عن كيفية عمل التابوت الفرعوني باستخدام الفوم وورق الكارتون.