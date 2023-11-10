محافظ دمياط تشارك في المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بفعاليات المؤتمر الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسادة الوزراء والمحافظين، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى cop 27، والسفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطنى للمبادرة وممثلى المجالس النيابية والمنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.

معرض لمنتجات المشروعات

وتفقد رئيس الوزراء معرض المشروعات المؤهلة من المحافظات، كما تفقد الجزء الخاص بمحافظة دمياط، حيث استعرضت الدكتورة منال عوض مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي وكوكر لتدوير المخلفات الحيوانية الذي يجرى تنفيذه بالمحافظة وفاز بالمركز الأول بفئة المشروعات الكبيرة في المرحلة الأولى من التقييم، حيث أشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الحيوانية والبيئة والتخلص من المجازر العشوائية داخل الكتلة السكنية والتخلص الآمن من المخلفات الحيوانية، حيث يقع المشروع على مساحة 12 فدان خارج الكتلة العمرانية بالقرب من مينائي دمياط وبورسعيد ويتضمن محجر، رصيف تنزيل، وحدة تدوير المخلفات الحيوانية، محطة معالجة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية، مبنى إداري، منافذ لبيع المنتجات، مصنع إنتاج سماد عضوي، ثلاجات لحفظ اللحوم، منطقة توسعات مستقبلية.

ربط المجزر الآلي بميناء دمياط لاستقبال الماشية

كما أشارت إلى أن المشروع يساهم في الحفاظ على البيئة «المكون الأخضر» من خلال تحسين إدارة النفايات وتدوير المخلفات وتطبيق الاقتصاد الدوار من خلال إنتاج منتجات تحقق عائدًا اقتصاديًا من خلال مصنع الكومبوست والكوكر واستخدام الطاقة النظيفة «الطاقة الشمسية» والقضاء على التلوث البيئي ومنع انتشار الأوبئة من خلال الحجر الصحي للحيوانات لحين التأكد من خلوها من الأمراض، وبالنسبة للمكون الذكي لفتت إلى أن المشروع يتضمن عددًا من الآليات أهمها ربط المجزر بميناء دمياط لاستقبال الماشية بالمتجر، الترقيم الإلكتروني للحيوان وتحديد هويته ومراقبة السلوك الخاص به والشق الفسيولوجي وتقديم خدمات عملاء إلكترونيا، علاوة على نظام الذبح الآلي وتطبيق تكنولوجيا ذكية متطورة للمعدات وآلية العمل بشكل كامل داخل المشروع.

وأكدت «عوض» أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة رائدة وغير مسبوقة، تعكس جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لافتة إلى أن محاور المبادرة تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة والذكية لما تحققه من أهداف للتعامل الأمثل مع البعد البيئي، مشيرة إلى أن المبادرة في مرحلتها الأولى التي جاءت تزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 المنعقد في نوفمبر من العام الماضي بمدينة شرم الشيخ، حققت نجاحًا كبيرًا وساهمت في الخروج بأفكار جديدة للتعامل مع القضية البيئية، كما أنها عكست مدى التكاتف الذي حققته جهات عدة والمجتمع المدني للمشاركة في طرح رؤى واستراتيجيات ذات منهجية مبتكرة تساهم في التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن محافظة دمياط حققت مشاركة ناجحة بالمرحلة الأولى، بفوز مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج بعد استيفائه للشروط التي تستهدفها المبادرة كمشروع أخضر ذكي ومستدام، فقد حرصت المحافظة منذ إطلاق المبادرة والإعلان عنها بالمشاركة الفعالة بها وأيضًا حث أبناء دمياط على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم.

البنك الأخضر أبرز المشروعات الفائزة في المبادرة

يذكر أن المشروعات التي تم تأهيلها في المرحلة الأولى من التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن محافظة دمياط، مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي الأخضر عن فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع قرية ذكية باستخدام انترنت الأشياء عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع سلة المهملات الذكية عن فئة المشروعات الصغيرة، وكذلك مشروع تصميم وتصنيع وإنتاج اليخوت واللانشات والمركبات البحرية السياحية من خام الفيبر جلاس عن فئة مشروعات الشركات الناشئة، وبالنسبة للمشروعات الغير هادفة للربح تم تأهيل مشروع البنك الأخضر، ومشروع رقراقة مركز حرفة لدعم وتأهيل المرأة عن فئة المشروعات المتعلقة بالمرأة.