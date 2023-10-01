خلال مشاركته في اليوم البحري العالمي.. ميناء دمياط يفوز بجائزة الحد من المخالفات

فاز ميناء دمياط بجائزة لجهوده في تنفيذ الإجراءات الخاصة للحد من المخالفات، وذلك خلال مشاركة الهيئة باحتفالية اليوم البحري العالمي 2023، تحت شعار «اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل».

وجاء التكريم بحضور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس الجهاز التنفيذي لتنظيم إدارة المخلفات ممثلاً عن وزيرة البيئة، ورئيس اتحاد غرف الملاحة العربية، وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من رؤساء ونواب هيئات الموانئ المصرية، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، وخبراء النقل البحري وكبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية والشخصيات العامة.

تسليم جائزة ميناء دمياط للحد من المخلفات

هذا وقد مثل هيئة ميناء دمياط اللواء أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة، والذ قام بتسليم جائزة ميناء دمياط لهذا العام إلى المهندس نجيب محمد السيد مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهيئة ميناء دمياط، وذلك لدوره الفعال ومجهوداته المبذوله في تنفيذ الإجراءات الخاصة، بالحد من المخالفات التي قد تتعرض لها السفن المترددة على الميناء، وهو الأمر الذى يعزز الصورة الإيجابية لميناء دمياط أمام المنظمة البحرية العالمية «IMO» وأمام عملاء الميناء من كبرى الخطوط العالمية.

الحد من الانبعاثات الضارة من أهم الأهداف

وأوضح اللواء أحمد حواش، أن مشاركة ميناء دمياط في اليوم البحري العالمي لهذا العام، يعكس اهتمام الهيئة بالتوافق التام مع أهداف المنظمة البحرية العالمية لحماية البيئة البحرية من تأثير الشحن البحري ومنع التلوث الناجم عن السفن، وهو ما يأتي متفقاً مع الخطوات التي اتخذتها هيئة ميناء دمياط، وكان من أهمها النجاح في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية، وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن «JIT»، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية «OPS»، بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئياً من السفن، هذا إلى جانب تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقاً لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء.

تعاون بين ميناء دمياط وجهاز شؤون البيئة

كما تم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط ، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وتم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر، ويتميز بكونه متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً.