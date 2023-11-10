«ميرفت» تحول الملابس القديمة إلى حقائب يد نسائية: حبي شغلك وابدعي

«ميرفت القطة» سيدة كرست حياتها لتعلم فنون الخياطة بأنواعها من تطريز وكروشيه وتريكو، وأتقنت صناعتها على مدار 30 عاما، تعلمت خلالها مبادئ الخياطة منذ نعومة أظافرها، حتى أصبح اسمها من العلامات التجارية المعروفة في المنصورة بالدقهلية.

صناعة الحقائب النسائية

وخلال حديثها لـ«الوطن»، كشفت «ميرفت» تفاصيل رحلتها في هذا المجال، قائلة إن والدتها صاحبة الفضل في هذا الأمر «والدتي كان لها الفضل في تعليمي فن التطريز بأنواعه، كانت حريصة تعلمنا صنعة بجانب الدراسة، أمارس مهنة فنون الخياطة بأنواعها من ما يقرب 30 عاما، وهذه نصيحتي لكل أم وأب أن يعلموا أبنائهم صناعة أو حرفة تفيدهم في حياتهم».

كما كان لجارة «ميرفت» دورا في نجاحها بهذا المجال، «لبست الحجاب في سن صغيرة، وكنت عايزة أعمل حجاب بالكروشيه، ورحت إلى جارتي اللي كانت تتقن صناعته بالكروشيه، وتعلمت منها، ولما كبرت بقيت أطور نفسي وأتابع الجديد في المجال دا».

إعادة تدوير الملابس القديمة

حلم «ميرفت» ابنة مدينة المنصورة، بدأ يكبر معها، إلى أن وجدت بنطال أحد أبنائها القديم ففكرت بدلا من رميه في إعادة تدويره، ومن هنا جاءت فكرة صناعة الحقائب لها، لتقوم بقص البنطال بطريقة محترفة، وتبدأ في خياطته ودمج الكروشيه والتطريز والتريكو في الحقيبة لتصنع منها حقيبة نسائية فريدة من نوعها ومميزة، وهو ما نال إعجاب كل من شاهدها، ودعموها بشكل كبير.

بدأت «ميرفت» رحلتها في صناعة الحقائب النسائية، كما عملت على تطوير منتجاتها، لتنتج حقائب بالطراز الفرعوني والصعيدي والسيناوي أيضا، كما أنها تقوم بدمجها بالطراز الأفريقي، «لما طورت شغلي أكتر وبدأت أتابع المتخصصين في المجال دا، فكرت في دمج الحضارة المصرية مع الأفريقية، وشاركت في عدة معارض ومبادرات رئاسية».

«عندما دمجت الحضارة المصرية مع الإفريقية في حقيبة واحدة، وجدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الحقائب بسبب شكلها المميز، وتنوعت في صناعتها إما عن طريق قماش مخصص للحقائب أو أصنعها بالتريكو أو الكروشيه، أو بإعادة تدوير الملابس القديمة وتحويلها إلى حقائب نسائية»، هكذا تقول.

توجه «مرفت» نصيحة لكل سيدة مقبلة على إنشاء مشروع خاص بها، «حبي شغلك، وفنون الخياطة تحتاج إلى صبر وطولة بال ونفس طويل، ولازم يكون عندك الشغف في التعلم، وتعلمي بالتدريج، مثلا تعلمي التطريز أولا حتى تتقنيه، ومن بعدها الكروشيه، لحد ما تبقي محترفة، عشان ميبقاش عندك ملل، وكمان علمي ولادك صنعة تفيدهم في حياتهم المستقبلية».