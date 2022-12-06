مصممة الأزياء مها العظم: «ملابس التريكو موضة شتاء 2023»

كشفت مصممة الأزياء مها العظم، عن أحدث صيحات الموضة الجديدة لشتاء 2023، موضحة أن الألوان الأساسية المناسبة هي «البيج والأسود والبني».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية نهى عبدالعزيز في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها تحرص على استخدام أقمشة وخامات مصرية، تصنع أزيائها بالكامل في مصر.

وأشارت إلى أنها تطبع تصميمات الأزياء على الأقمشة داخل مصر وتحرص أن تكون طبعاتها مختلفة وغير منتشرة، وهذا العام توجد به أزياء «تريكو» ومكن استخدامها في أي وقت سواء صباحًا أو مساءً، وتطويعها للمناسبة التي ترتديها فيها.

وكشفت عن اهتمامها بالبيئة أثناء تصنيعها لمنتجاتها، إذ تحرص على استخدام كل الأقمشة حتى القصاصات، من خلال إعادة تدوير الأقمشة الهالكة والباقية وخلق قطع جديدة منها بدلًا من رميها وتسببها في تضرر البيئة.