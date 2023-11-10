رحلات البالون الطائر بالأقصر تجذب عشاق المغامرة والإثارة.. 35 دقيقة سعادة

إنها الرابعة فجرا، إذ كان جورج وزوجته مايا، السائحان الإسبانيان، على موعد لخوض تجربة ومغامرة مثيرة في رحلات البالون التي تزين سماء الأقصر بألوانها الزاهية التي تشبه حبات اللؤلؤ المتناثرة، ورغم كونها لا تستغرق سوى 35 دقيقة، إلا أنها دقائق ذهبية من السعادة والإثارة التي ستبقى في ذاكرتهما طوال الحياة.

تبدأ الرحلة بمغادرة البر الشرقي إلى البر الغربي عبر لانش سياحي بعد تناول المشروبات الساخنة، إذ تنقل سيارات شركات البالون، السائحين إلى مطار البالون الواقع بمنطقة القرنة الأثرية، أمام معبد الملكة حتشبسوت.

تجهيز البالون

بعد الوصول إلى المطار بدقائق، تبدأ فقرة تجهيز البالون المدهشة، وهي أشبه باستعراض فني يبدأ بفرد جسم البالون على الأرض، ثم ملؤه بالهواء البارد بالمراوح الكبيرة، حتى يصل حجم انتفاخ البالون إلى النصف تقريبا، ثم تبدأ عملية استكمال ملء النصف الآخر بالهواء الساخن عبر دفع النيران من أسطوانات الغاز المضاف إليها الهيليوم لزيادة كثافة الهواء داخل جسم البالون لرفع البالون عن الأرض، في منظر مدهش.

قواعد وإجراءات السلامة

عملية التسخين تستغرق دقائق، يُسمح بعدها للسائحين بركوب البالون، لكن الركوب ليس عشوائيا، فهناك قواعد تنظم تلك العملية وإجراءات السلامة بها، لأن للبالون أحجام تبدأ من الحجم الكبير والذي يستوعب 24 سائحا في الصندوق المصنوع من الخيزران حتى يكون خفيفا ومتينا في الوقت ذاته، والصندوق مقسم لـ5 أجزاء، يجري تقسيم الـ24 راكبا في 4 أجزاء بواقع 6 في كل جزء، والجزء الخامس يكون لقائد المنطاد وهو الجزء الموجود في المنتصف، وموجود فيه 4 أسطوانات غاز وأخرى هيليوم، بحسب أحمد الطيب، كابتن بالون طائر بالأقصر، وممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

أحجام البالون

كما توجد أحجام أخرى للبالون، مثل حجم 20 راكبا و16 راكبا، و8 ركاب، وأخيرا 4 ركاب، لكن لا بد أن يكون العدد متوازنا، فإذا كان في الجزء اليمين 10 ركاب، لا بد أن يكون في الجزء الآخر 10 أيضا، بحيث لا يزيد العدد أو يقل، حتى يتوازن جسم البالون في الجو.

بعد ركوب السائحين داخل صندوق البالون، يصدر قائد البالون تعليمات الطيران والهبوط، والتي تتمثل في عدم الحركة كثيرا أثناء الطيران وضرورة الإمساك بالحبال الموجودة في الصندوق أثناء عملية الهبوط والجلوس بوضعية القرفصاء، حتى يمتص الجسم الصدمات الخفيفة التي ربما تحدث أثناء الهبوط، كما يشرح رحلة البالون ومدتها وأقصى وأقل ارتفاعات الطيران.

الجميع الآن مستعدون بما فيهم جورج ومايا، لخوض المغامرة بعد الحصول على إذن من برج المراقبة في المطار بالطيران، إذ تتعالى صيحات من الركاب معلنة بدء المغامرة.

معبد حتشبسوت

معبد حتشبسوت هو أول معلم أثري يراه راكبو البالون، ثم يرتفع قليلا، لنرى مقابر وادي الملوك والملكات، ومقابر العساسيف ومنطقة مقابر ذراع أبو النجا، ثم يتجه جنوبا لنرى معبد الرامسيوم ومعبد امنحتب الثالث وتمثالي ممنون، ثم يرتفع البالون ليصل إلى أقصى ارتفاع وهو 3 آلاف قدم، حتى يستمتع الركاب بمشاهدة أجمل لحظات الرحلة وهى لحظة شروق الشمس.

لوحة فنية رائعة

يواصل المنطاد رحلته فوق المعالم الأثرية، مثل معبد هابو ودير المدينة، ثم يتجه للشرق قليلا للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل الذي يحتضن المناظر الطبيعية الخلابة مثل المساحات الخضراء والجبال التي تشكل لوحة فنية رائعة من صنع الخالق، وبعد مرور 25 دقيقة يبحث قائد المنطاد عن مكان آمن للهبوط فيه، فالبالون يحلق وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة وهو ما يكسبه إثارة ومغامرة تجذب السائحين لأنها رحلة غير تقليدية، فلكل رحلة مسار مختلف ترسمه لها الرياح وطبقات الجو.