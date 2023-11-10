«يا وجع قلبي».. مقطع مؤثر لأم فلسـطينية تحمل نعش ابنها

تستمر المشاهد المؤلمة الناتجة عن استهداف المدنيين الفلسطنيين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتسبب حالة من الحزن لدى الشعوب العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مقطع أم تحمل نعش ابنها

وتداول البعض مقطعًا مؤثرًا لأم تحمل نعش ابنها بقوة وثبات، إلى مثواه الأخير بعد استشهاده، في الغارات العشوائية على القطاع، وظلت تردد عبارات الحمد لله، رغم مرارة فقد ابنها بعد ساعات من استشهاد شقيقه، معتبرة أنهما فداء للقضية الفلسطينية.

تحمل نعش ابنها وتردد.. «يا وجع قلبي يمّا»

ونشر اليوتيوبر الفلسطيني صالح الجعفراوي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، مقطع الفيديو المؤثر وظهرت خلاله الأم المكلومة خلال المقطع في مقدمة حاملي نعش نجلها، حيث أنهارت في البكاء وأخذت تردد عبارات حزينة، منها؛ عبارة «يا وجع قلبي يمّا» خلال نقلها نعش نجلها استعدادا لدفنه بعد استلام جثمانه من أحد مستشفيات قطاع غزة.