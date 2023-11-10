أزمات صحية وانفصال وبراءة.. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرزها خلال السطور التالية.

نقل ياسمين رئيس إلى المستشفى

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام»، تعرضها لأزمة صحية مفاجئة ونقلها إلى مستشفى في القاهرة، ولم تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، واكتفت بنشر صورتين، من داخل المستشفى.

ريم البارودي تتعرض لأزمة صحية

تعرضت الفنانة ريم البارودي لأزمة صحية مفاجئة فور عودتها من السعودية، بعد أداء مناسك العمرة، وأكدت لـ«الوطن»، أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة إذ عانت من تسارع ضربات القلب وارتفاع في درجات الحرارة استمر لعدة أيام.

أنفصال ياسر فرج

أعلن الفنان ياسر فرج، انفصاله عن زوجته بعد زواج دام عام واحد فقط، ورفض الإفصاح عن السبب، وذلك حسبما قال لـ«الوطن».

إلغاء حكم قضائي ضد رامي جمال

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، عن صدور حكم قضائي لصالحه بإلغاء الحكم الصادر ضده بتغريمه 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي، وكتب: «هذا البيان أصدره على صفحتي لإظهار الحقيقة، بعد نشر الحكم الصادر ضدي بدون إعلاني، إعلان قانوني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والتشهير بي».