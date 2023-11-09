عاجل.. نقل ياسمين رئيس إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة مفاجئة (صور)

تعرضت الفنانة ياسمين رئيس، لوعكة صحية مفاجئة شديدة، أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة، لكن لم يصدر تفاصيل حول حالتها الصحية حتى الوقت الحالي.

ونشرت ياسمين رئيس، صورتين، من داخل المستشفى، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نجاح ياسمين رئيس

وفي سياق أخر، حققت ياسمين رئيس، نجاح كبير مؤخرًا، من خلال فيلم «أنا لحبيبي»، التى كانت تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى، لكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.