3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. أمطار رعدية على مناطق محددة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية متوقعة

أوضحت الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، وتكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، يصحبها نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى الجنوب.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

جاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.