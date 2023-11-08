هيئة الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا: اتخذوا التدابير اللازمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا والظواهر الجوية المصاحبة، متوقعة أن انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بدء من الخميس الموافق 8 نوفمبر، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية جار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

وأضافت الأرصاد الجوية أنه في المساء يكون الطقس لطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة الطقس غدا فإنه تنتشر الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

الأرصاد تحذر من الشبورة والرياح والأمطار

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، مشيرة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ونصحت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة غدا الخميس 9 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.