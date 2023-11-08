تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات.. أمطار رعدية تضرب المحافظات وانخفاض الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تغيرا مفاجئا في حالة الطقس تحدث خلال ساعات قليلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيفا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار رعدية تضرب المحافظات خلال ساعات

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، منذ قليل، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خلال ساعات، تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة الخميس 9 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.