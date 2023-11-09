حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية على 6 محافظات وتأثير ظاهرة لمدة 4 ساعات

تتعرض المحافظات، خلال الساعات المقبلة، إلى تأثير 4 ظواهر جوية وهي «أمطار، رياح، شبورة، غيوم جزئية»، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية تبدأ من 4 فجراً حتى 8 صباحا تستمر 4 ساعات وسط تحذيرات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

حالة الطقس في المحافظات الساعات المقبلة

وعن حالة الطقس الساعات المقبلة في المحافظات وفرص سقوط الأمطار تشير التوقعات إلى تعرض 6 محافظات «جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج»، وتكون خفيفة إلى رعدية تصل إلى نسبة 40%.

الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

وفيما يتعلق بسرعة الرياح سجلت أقصى سرعة لها في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 28 كيلو مترا في الساعة وسجلت أقل سرعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية وسجلت 20 كيلو مترا في الساعة، وفيما يتعلق بحالة الأمواج فى البحر الأحمر والمتوسط بلغ ارتفاعها 2 متر وتكون خفيفة إلى معتدلة شمالية غربية.

وسجلت أعلى درجات الحرارة العظمى في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 37 درجة وسجلت أقل درجة حرارة للعظمى 26 درجة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.