تفاصيل حالة الطقس غدًا.. سقوط أمطار على هذه المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، تفاصيل حالة الطقس غدا، مشيرة إلى تكون شبورة مائية، ووجود فرص لسقوط أمطار على عدد من المناطق الخميس الموافق 9 نوفمبر.

وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب الصعيد.

سقوط أمطار غدا

وفق بيان الأرصاد، فتشهد البلاد تكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 19

أكتوبر 29 19

بنهـا 28 20

دمنهور 27 18

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 28 18

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 29 19

طنطا 28 19

دمياط 26 20

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 19

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 30 22

نخل 27 13

كاترين 26 13

الطور 28 20

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 34 21

العلمين الجديدة 34 21

مطروح 33 21

السلوم 34 21

سيوة 33 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 19

أسيوط 34 19

سوهاج 33 21

قنا 34 23

الأقصر 34 24

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24