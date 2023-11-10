جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 57 فلسطينيا اليوم بعد تفتيش منازلهم

بعد مرور 9 ساعات فقط من اليوم الجمعة، وصلت جملة اعتقالات الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 57 فلسطينيًا، بعد أن داهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

اعتقال فلسطينيين بعد تبادل إطلاق النار

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 6 فلسطينيين من مخيم الجلزون، شمال رام الله، كما اعتقلت 5 مواطنين من بلدة جبع، جنوب جنين، واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت بكثافة، ولم يبلغ عن إصابات.

كما اعقتلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرق نابلس، فجرًا، فيما اعتقلت 14 فلسطينيًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بينهم مصاب بالرصاص، وفي مخيم الدهيشة جنوبا.

اعتداء قوات الاحتلال على منازل المعتقلين

ومنذ ساعات اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت 28 فلسطينيا، بعد أن فتشت منازلهم

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدات وقرى تل، وعقربا، وصرة، وبيت فوريك، وبيت دجن، وبيتا، وعورتا، وتخللت عمليات الاعتقال اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.