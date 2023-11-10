منذر رياحنة يدعم أهالي فلسطين: «شهداء مع الأنبياء»

دعم الفنان منذر رياحنة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشعب الفلسطيني بعد هجمات العدوان المتتالية.

ونشر رياحنة فيديو لأحد أبناء فلسطين بعد طلوعه من تحت الأنقاض وهو يهتف وعلق قائلا: «أحرار هنا وشهداء مع الأنبياء، جمعة العزة، جمعة الاستمرار، بنفس الروح عمن يقدمو أرواحهم مدافعين عن كرامتنا، جمعة الصمود، جمعة المقاومين الأحرار أرجوكم نشر الحقيقة، أرجوكم إخوانكم وأهلكم، هناك لوحدهم واجتمع الظلم عليهم ما نشاهده لا شيء مما يحدث في الحقيقه يا رب يا رب».

منذر رياحنة يدعم الشعب الفلسطيني

ويحرص منذر رياحنة بشكل دائم على دعم الشعب الفلسطيني عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام اذ شارك جمهوره منذ ايام بفيديو لعدد من التصريحات الخاصة له عن فلسطين وعلق عليه: «دعونا.. نستمر بنفس الروح أو بنفس عدد الأرواح التي سقطت إلى السماء دعونا نستمر بنفس قوة يوم العيد يوم 7 أكتوبر، وندعو الله في لحظة يا رب إنه وعدك وإننا ننتظر».