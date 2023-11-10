باحث فلسطيني: الهدن المعلنة من البيت الأبيض تهدف إلى نزوح سكان غزة نحو الجنوب

قال الدكتور ماهر صافي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن الهدن التي أعلن عنها البيت الأبيض، جاءت من أجل خروج سكان غزة في الشمال وحي الزيتون والشجاعية وتل الهوى وبيت حانون، إلى المنطقة الوسطى والجنوب، لتمرير المخطط القديم الحديث، الذي تبناه ترامب في 2017، عندما أعلن عما وصفه بـ«صفقة القرن»، وأن هناك وطناً بديلاً للفلسطينيين، وكان يقصد سيناء.

«صافي»: كل المستشفيات تتعرض للقصف

أكد «صافي» خلال مداخلته ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، أنه في كل دقيقة هناك شهداء، وقصف على المستشفيات في كل مكان، وبعض الأقسام في المستشفيات تتعرض للحرائق، جراء القصف الإسرائيلي، وهناك استهداف واضح لمستشفى الشفاء.