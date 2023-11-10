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حرائق كبيرة بالطابق السفلي لمستشفى الرنتيسي في غزة

كتب:

مريم جاد
01:30 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بوجود حرائق كبيرة بالطابق السفلي لمستشفى الرنتيسي في غزة.

وأشار إلى أن حرائق مستشفى الرنتيسي ناتجة عن قصف للاحتلال، لافتاً إلى قيامه بقصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف.

قصف مستشفيات غزة

وفي ذات السياق أكد المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلد حدود، قال إنّ قصف مستشفيات غزة التي تؤوي آلاف المرضى أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأشار إلى أن المنظمة فقدت الاتصال بعدد من موظفيها المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

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بقلم مريم جاد