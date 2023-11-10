استشهاد 6 أشخاص في قصف محيط مجمع الشفاء وسط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باستشهاد أكثر من 6 أشخاص في قصف محيط مجمع الشفاء وسط غزة.

كانت وسائل إعلام فلسطينية أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف.

قصف مستشفيات غزة

وقال المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلد حدود، إنّ قصف مستشفيات غزة التي تؤوي آلاف المرضى أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأشار إلى أن المنظمة فقدت الاتصال بعدد من موظفيها المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.