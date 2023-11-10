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تفاصيل اندلاع حريق هائل بمستشفى الرنتيسى بغزة (فيديو)

كتب:

مريم جاد
02:51 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
قصف مستشفي الرنتيسي - تعبيرية

قصف مستشفي الرنتيسي - تعبيرية

اندلع حريق كبير صباح اليوم الجمعة، بمبنى مستشفى الرنتيسي بغزة ما أدّى إلى احتراق عدد من الطوابق.

لقطات من إندلاع الحريق

ووفق ما أظهرته لقطات وصور مرعبة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد التهمت النيران جزءا من المبنى وأظهرت أيضا تصاعدًا كثيفا للدخان، الذي غطى سماء المدينة، بينما سارع العديد من الأهالي إلى إجلاء المرضى المقيمين داخل المستشفى، ومحاولة إخماد الحريق.

ولم تتحدث السلطات الرسمية عن وجود ضحايا، ولكنها كشفت عن سبب اندلاع النيران، التي تسببت في خسائر مادية كبيرة في البنية التحتية الصحية للمستشفي وهو قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.

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بقلم مريم جاد