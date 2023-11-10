انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10-11-2023

نشر الموقع الرسمي للأسعار التابع لمجلس الوزراء، انخفاض عددٍ من أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق، وتراجعت أسعار الطماطم بداية الأسبوع الجاري بمقدار 0.18 قرش، على أن تباع الطماطم في الأسواق بسعر 14 جنيهًا للكيلو، وبنسبة انخفاض وصلت لـ1.24%، مع توافر كميات كبيرة من المعروض، وتوقعات بتراجع الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الخضروات الیوم

وعن أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور، أوضحت البوابة أنّ سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم بين 5 و10 جنيهات، وكيلو البطاطس بين 8.5 و14 جنيها، والبصل بين 15 و20 جنيها، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، ويتراوح سعر الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، والملوخية بين 3 و4 جنيهات بانخفاض وصل لـ1.73 جنيه، والبسلة بين 15 و23 جنيها، بعدما وصل سعرها في سوق العبور لـ30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، والليمون البلدي بين 4.5 و 7.5 جنيه، بانخفاض قدر بـ1.40 جنيه، والعنب الأحمر والأصفر بين 10 و14 جنيها، والتفاح بين 25 و35 جنيهات، والبلح الرملي بين 8 و12 جنيها، ويتراوح سعر الجوافة بين 5 و10 جنيهات، والرمان بين 8 و 18 جنيها.