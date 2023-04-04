«شعبة الخضار»: تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة.. والطماطم بـ4 جنيهات

قال أحمد إسماعيل عضو شعبة الخضراوات والفاكهة، إن الأسواق المصرية غنية بجميع أنواع الفواكه والخضراوات في ظل أن هناك حالة من التراجع الملحوظ تشهدها أسعار الخضراوات والفاكهة الفترة الحالية، وقد تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

إقبال على الخضراوات القابلة للتخزين

وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الإقبال على شراء الخضراوات والفاكهة مستمر طوال العام ولكنه في ازدياد الفترة الراهنة بمناسبة شهر رمضان، وخاصة الإقبال على أنواع الخضراوات القابلة للتخزين.

وأوضح أن سعر الطماطم ما بين 4 إلى 5.5 جنيه والبطاطس ما بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 7 جنيهات، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 و15 جنيها، كما يتراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 7 و17 جنيها، والخيار بين 5 إلى 8 جنيهات، والبسلة بين 13 و17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 11 و15 جنيها.

أسعار الفاكهة

وتابع أنّ البرتقال أبو سرة يتراوح سعره ما بين 5 و8 جنيهات، والصيفي بين 3 و4 جنيهات، واليوسيفي بين 8 و12 جنيها، والليمون البلدي بين 7 و15 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات.