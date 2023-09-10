شعبة الخضار والفاكهة تطمئن المستهلكين: لا يوجد لدينا نواقص في أي منتج

تعتمد جميع المنازل المصرية على منتجات الخضار والفاكهة بشكل يومي ودوري من أجل الغذاء، فيما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة ثباتا في الأسعار إلى حد كبير خاصة بعد انقضاء فترة الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ أيام قليلة، كما تعتبر مصر إحدى أهم الدول المنتجة والمصدرة للخضار والفاكهة ذات الجودة العالية على مستوى العالم، ما جعل من المنتجات الزراعية المصرية تشهد إقبالا كبيرا.

انخفاض الأسعار يرتبط بوجود كميات كبرى من المعروض

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنّ ارتفاع أسعار المنتجات أو انخفاضه دائما يكون سببه الرئيسي هو كمية المعروض من المنتجات في الأسواق المختلفة، مشيرا إلى أنّه لا يوجد أي نواقص في أي سلعة تخص الخضار أو الفاكهة على حد سواء.

وأضاف النجيب لـ«الوطن»، أنّ حالة الأسواق بالنسبة للخضار والفاكهة حاليا تشهد ثباتا سعريا كبيرا، لمرور الخضار والفاكهة بفترة من فترات الثبات في المنتجات الزراعية كافة، متابعا: «معنديش أزمة في أي منتج».

وأكد أنّ انخفاض سعر المنتجات في الأسواق يرتبط بالمواسم الإنتاجية الخاصة بالخضار والفاكهة، وتشهد الفترة الحالية فواصل خاصة بالعروات الزراعية، متابعا: «عندنا فجوة لكنها بتكون مؤقتة بين المنتجات الجديدة والقديمة، وكل المنتجات الزراعية شهدت ثباتا خلال الأيام الماضية».