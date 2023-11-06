شعبة الخضار والفاكهة: لدينا وفرة في الأسواق وانخفاض سعري قريب

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إنه خلال الأيام المقبلة سيشهد المواطنون بشريات سارة متمثلة في انخفاض الأسعار، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الشعبة تشهد وجود وفرة كبرى في المزروعات بالأسواق، حتى أنّه لم يرصد إلى الآن وجود نواقص بالسلع بكل الأسواق.

النجيب: العروة الشتوية ساهمت في انخفاض الأسعار

وأضاف «النجيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ أسعار البصل والبطاطس والطماطم باتت حاليا في طريقها للانخفاض، خلال الفترة الماضية والمقبلة، بسبب زيادة جمع المحاصيل من قبل المزارعين، وجني العروة الشتوية، والتي تتضمن الكثير من المنتجات التي يحتاجها المواطنين بشكل دوري.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، على توافر المنتجات من خضراوات وفواكه في الأسواق المصرية، حيث إنّه خلال الفترة الماضية شهدت الأسواق غزارة في محصول الكرنب والكابوتشا، حيث أدى ذلك لتراجع السعر بشكل كبير، مع زيادة المعروض منها بالأسواق.

وألفت إلى أنّه في حال وجد ناقص في أي منتج بالأسواق من قبل التجار فعليه تعويضها فورا من قبل المخازن الخاصة بالغرف، حتى لا يكون هناك نواقص بالسلع، وأيضا لمساعدة المواطنين لإيجاد وفرة من المنتجات في الأسواق، ومساعدة الحكومة في التحكم بالأسعار وخفضها مستقبلا.