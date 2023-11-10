«الكهرباء» توضح هل توجد عقوبة لعدم وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة؟

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما حدده قانون الكهرباء عن أهمية بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة، وهل تقع عقوبات على غير الملتزمين بوضعها على الأجهزة الكهربائية.

ونستعرض خلال السطور التالية عقوبة المنتجين والمستوردين للأجهزة، الذين لا يطبقون القوانين المحددة.

غرامة لعدم تطبيق وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة

وضع قانون الكهرباء الجديد عقوبة للمنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات الكهربائية غير الملتزمين بوضع البطاقات الخاصة بالكفاءة للطاقة، على الأجهزة الكهربائية وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وما تنص عليه اللائحة التنفيذية، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية المخالفة

كما نص قانون الكهرباء على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية موضوع المخالفة.

مهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، له الشخصية الإعتبارية، ويهدف الجهاز لتنظيم ومراقبة ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، ويضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأسعار مناسبة.