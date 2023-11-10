انخفاض أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض عدد كبير من أنواع الأسماك المختلفة في الأسواق، إذ انخفض الجمبري وسط بواقع 7.54 جنيه للكيلو، ويُباع في الأسواق بسعر 215 جنيهًا، فيما انخفض سعر الماكريل المجمد 3.35 جنيه، ويُباع بسعر 75.96 جنيه للكيلو.

أسعار السمك البلطي

أما وعن أسعار الأسماك في سوق العبور فقد شهدت ثباتا سعريا كبيرا، وتراوحت أسعار الأسماك البلطي اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق ما بين 59 و73 جنيها، فيما تراوح سعر فليه البلطي بين 140 و200 جنيه، أما سعر قشر البياض ما بين 80 و120 جنيها، بينما تراوح سعر المكرونة السويسي بين 70 و100 جنيه كما يتراوح سعر الجمبري اليوم ما بين 335 و395 جنيها، أما سعر القراميط ما بين 30 و50 جينها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتراوح سعر السبيط اليوم الجمعة في الأسواق المصرية بين 180 و280 جنيها، والكابوريا بين 40 و220 جنيهًا، والمرجان بين 55 و75 جنيهًا، والبربون بين 70 و86 جنيهًا، وسعر البوري اليوم بين 80 و110 جنيهات، والسردين بين 65 و85 جنيهًا.