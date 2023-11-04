«مياه الإسكندرية» توفر خدمة تقديم الشكاوى عبر موقعها الإلكتروني

خدمة جديدة تقدمها شركة مياه الشرب بالإسكندرية للمواطنين لتضاف إلى مجموعة الخدمات الإلكترونية، لرفع الضرر عن المواطنين والمساعدة في توصيل الشكاوى.

خدمة تقديم الشكاوى

ويقول المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الشركة تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على التيسير عليهم لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات المياه فقد وفرت الشركة خدمة إرسال الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وتلقي الرد من خلال موقع الشركة الإلكتروني من خلال الرابط التالي ‏اضغط هنا

التعامل الرقمي وشبكة الإنترنت لسهولة

وأضاف «جابر»، أن «مياه الإسكندرية» تواصل الجهود لتقديم معظم خدمات الشركة من خلال التعامل الرقمي وشبكة الإنترنت لسهولة وسرعة التعامل وكذلك سرعة إنجاز المطلوب وأصبحت معظم خدمات الشركة يمكن تنفيذها من منزل المشترك سواء طلب معاينة، أو عمل مقايسة جديدة، أو تقديم شكوى أو الاستعلام عن الفواتير، علما بأن الخدمات التي يتم طلبها عبر موقع الشركة الإلكتروني يتم تنفيذها بأقصى سرعة.