أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية أماكن ومواعيد سيارات خدمه العملاء المتنقلة خلال شهر نوفمبر الجاري والتي تأتي في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن ومواعيد سيارات مياه الإسكندرية في نوفمبر 2023 بحسب ما أعلنته الشركة للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

ارقام التواصل مع سيارات مياه الإسكندرية

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

لتقديم الخدمات الآتية:

ويتم من خلال تلك السيارات على تلك الخدمات:

- التعاقد على إدخال العدادات استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.

أماكن ومواعيد سيارات مياه الإسكندرية

- أمام مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من الساعة 9 ص حتى الساعة 11:30 ص

- أمام فرع الشركة (العجمي والساحل) بالبيطاش من الساعة 12م حتى الساعة 8م

- امام رافع شركة المياه محمد نجيب من الساعة 9 ص حتى الساعة 8 م

- أمام فندق آمون - المنشية من الساعة 9 ص حتى الساعة 2:30م

- بشاير الخير (3) بجوار مسجد الشهيد الهامى من الساعة 3 م حتى الساعة 8 م.

- بشاير الخير (3) بجوار مسجد الشهيد الهامى من الساعة 9 ص حتى الساعة 8 م