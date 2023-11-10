24 كلمة أوصى النبي بترديدها.. روشتة فك الكرب وجلب الرزق

هل هناك صيغة محددة لدعاء جلب الرزق أو أفعال تؤدي لزيادته؟.. من الأسئلة المتكررة والشائعة التي تستقبلها المؤسسات الدينية المختلفة سواء مركز الأزهر للفتوى أو دار الإفتاء المصرية، وقد تلقت الدار سؤالًا في هذا الإطار يقول «ما الأشياء التي يفعلها المسلم حتى يوسع الله عليه في الرزق والعطاء؟».

أفعال تجلب الرزق

وردًا على سؤال أفعال تجلب الرزق، قالت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي لها، إنّ هناك أشياءً وصفها لنا الله عز وجل، وبيَّنها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، في توسعة الرزق، بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض؛ منها:

- تقوى الله والخوف منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 2-3].

- كثرة الاستغفار، قال الله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا • يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا • وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 10-12].

- صلة الرحم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

دعاء الفرج وفك الكرب وتوسعة الرزق

هل هناك صيغة لـ دعاء الفرج وفك الكرب وتوسعة الرزق؟.. هذا السؤال اجابت عليه دار الافتاء ايضًا في اطار ردها على سؤال «ما هي الأفعال التي قد تؤدي لتوسعة الرزق؟» قائلة: عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» أخرجه الترمذي في "سننه"، والله سبحانه وتعالى أعلم.

دعاء الرزق الواسع

ليست هناك صيغة محددة لترديدها لتكون دعاء الرزق الواسع، ولكن هناك صيغ كثيرة، والرسول - صلى الله عليه وسلم- وضع لنا روشتة لفك الكرب وجلب الرزق، وهي دعاء يضم 3 عبارات، ورد في صحيح الإمام البخاري: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»، البخاري

دعاء الشيخ الشعراوي لجلب الرزق

وفي أكثر من لقاء، تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي (رحمه الله)، عن الأدعية الخاصة بجلب الرزق، والناس التي تقلق على رزقها، واندهاشه من ذلك، ولا سيما أنّ الله سبحانه وتعالى هو الرزاق والقادر على كل شيء.

وقال الشعراوي وفقا للحديث القدسي: «يا اِبنَ آدمَ خَلَقتُكَ لِلعِبَادةَ فَلا تَلعَب وَقسَمتُ لَكَ رِزقُكَ فَلا تَتعَب، فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ أَرَحتَ قَلبَكَ وَبَدنَكَ، وكُنتَ عِندِي مَحمُودًا وإِن لَم تَرضَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ فَوَعِزَّتِي وَجَلالِي لأُسَلِّطَنَّ عَلَيكَ الدُنيَا تَركُضُ فِيهَا رَكضَ الوُحوش فِي البَريَّةَ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ لَكَ فِيهَا إِلا مَا قَسَمتُهُ لَكَ ، وَكُنتَ عِندِي مَذمُومَا».