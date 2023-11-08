عضو هيئة كبار العلماء: «صلاة الفرج العجيب» توسع الرزق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنَّ الصلاة على النبي محمد من أعظم القربات والطاعات، فضلا عن أنّها من الواجبات التي يجب على المسلم الإكثار منها طول يومه، لما لها من فضائل كثيرة في الدنيا والآخرة.

وأضاف جمعة عبر صفحته على فيسبوك، أن هناك العديد من الصيغ للصلاة على النبي، ومنها ما ذكره الشيخ صالح الجعفري، وسميت هذه الصلاة بـ«صلاة الفرج العجيب والفتح القريب»، والتي جاءت في كتاب «الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين».

فضل الصلاة على النبي

وأوضح جمعة، صيغة هذه الصلاة كالتالي: «اللهم صل على من أعليت له الرتب، وكشفت له الحجب، فرقي إلى ما لم يرقى إليه الخليل، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، ونظر ما لم ينظره الكليم، ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما».

وأشار إلى أن هناك الصيغة «النارية» للصلاة على النبي، وسميت بذلك لسرعة إجابتها، ونصها: «اللهم صل صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما، على نبينا محمد، الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله».

وختم مفتي الجمهورية السابق، حديثه قائلًا: «أوصيكم بالإكثار من الصلاة على النبي، فهي خير لنا في الدنيا والآخرة».