خطوات الحصول على قرض دعم المشروعات الصغيرة.. بينها تقديم دراسة جدوى

تعمل وزارة التنمية المحلية، على توفير فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بالمحافظات، وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّه من المقرر هذا العام، صرف 4 مليارات جنيه قروض لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول طرق الحصول على دعم بقروض ميسرة، لإقامة أو التوسع في مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتحديدًا للشباب والمرأة، سواء من خلال برنامج مشروعك أو صندوق التنمية المحلية ، يجب اتباع الخطوات الآتية:

شروط الحصول على دعم من صندوق التنمية المحلية

- تقديم طلب القرض في الوحدة المحلية التابع له الشخص، ويكون صاحب المشروع والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- بطاقة رقم قومي سارية لكلا من صاحب القرض والضامن.

- عمر صاحب المشروع لا يقل عن 21 عامًا ولا يتعدى 55 عامًا.

- يُشترط توفير مكان مناسب لإقامة المشروع.

إجراءات الحصول على قرض من «مشروعك»

- التوجه للوحدة المحلية التابع لها الشخص، لتقديم طلب الحصول على دعم مشروع صغير.

- تقديم دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع والتكلفة وحجم الإنتاج والعمالة.

- تسليم الطلب لممثل البنك في وحدة مشروعك، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة

- مراجعة المستندات المقدمة من المواطن ويُشترط وجود ضامن.

- بعد أسبوعين من فحص الأوراق، يسلم البنك، الفرد القرض المطلوب.