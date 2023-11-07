إطلاق مشروع «حكاية شارع» بحي شرق مدينة نصر

شهد حي شرق مدينة نصر إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع «حكاية شارع» بنطاق الحي، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الحي ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها وزارة الثقافة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، من أجل الحفاظ على القيم المعمارية والعمرانية بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة بصفة عامة وحي شرق مدينة نصر بصفة خاصة.

وفي سياق متصل، عقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، اجتماعا تنسيقيا تنظيميا مع مندوبي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتنفيذ مشروع تركيب الأعمدة «حكاية شارع» بحي شرق مدينة نصر الذي يهدف إلى التعريف باسم الشارع وسبب التسمية وحكاية الاسم.

نبذة مختصرة عن كل شارع

وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر أن الأجهزة التنفيذية للحي بصدد تركيب هذه اللوحات والأعمدة، وتتلخص فكرة مشروع حكاية شارع بوضع عمود ولافتة تحمل أسماء الشوارع ونبذة مختصرة عن كل شخصية بهدف تعريف العابرين بشوارع القاهرة الخديوية بالأعلام الذين أطلقت أسماؤهم على شوارع المدينة وأهم أعمالهم أسوة بشارع طلعت حرب وعبد الخالق ثروت وغيرها.