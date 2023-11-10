«التنمية المحلية»: أكثر من 22 ألف معدة تستعد لموسم الشتاء والأمطار

أنهت وزارة التنمية المحلية مع المحافظات الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار من خلال التنسيق بين الجهات المختصة، وتجهيز المعدات المطلوبة، وإجراء أعمال الصيانة والاستعدادات المطلوبة لمواجهة أي أزمات أو طوارئ خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ إجمالي المعدات بالمحافظات بلغ 20804 معدة و 1719 معدة خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى22523 معدة خاصة لمواجهة الأمطار والسيول .

خطة زمنية

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم وضع خطة زمنية بشأن اصطفاف المعدات وبيان مدى جاهزيتها بالمحافظات وتم تشكيل لجنة من الوزارة تقوم بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية المعدات لمجابهة أخطار السيول والكوارث، وتحديد مواعيد للافتتاح التجريبي لمراكز التحكم والسيطرة الموحدة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الإشارة حيث تم تشغيل 9 مراكز سيطرة بمحافظات القاهرة والدقهلية ،بورسعيد ، الاسماعيلية، السويس، الأقصر، جنوب سيناء،الغربية، والقليوبية، مشير إلى أنه يتم افتتاح 8 مراكز سيطرة تشغيل تجريبي ومنها قنا، البحر الأحمر، الفيوم، بنى سويف، مطروح، الوادى الجديد، المنوفية، أسوان وجارى العمل على تجهيز عدد 10 مراكز تحكم وسيطرة .

أعمال الصيانة

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه تم اجراء أعمال صيانة لجميع المعدات الهندسية المختلفة الخاصة بأعمال الحماية من مياه الأمطار والسيول بالتعاون بين وزارات الإسكان والموارد المائية و البيئة بالتنسيق مع المحافظين لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ومتابعة استعداد المعدات ومحطات الصرف الزراعى وحالة الترع والمصارف لمواجهة أخطار السيول والأزمات.