عاجل.. هزة أرضية تضرب المغرب بقوة 3.4 درجة

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، المغرب على مسافة 67 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش غرب البلاد، ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، فإنّ عمق الهزة بلغ 10 كيلومترات.

وأضاف الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب، وقعت على مسافة 48 كيلومترًا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن.

وفي 9 سبتمبر، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش، ما أسفر عن سقوط أكثر من 6 آلاف ما بين قتيل ومصاب.