«الإسكان»: بدء تنفيذ مرافق المنطقة اللوجستية ومحطة صرف صناعي بأكتوبر الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جرى البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية بقيمة إجمالية تجاوزت 900 مليون جنيه.

إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

أشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، والارتقاء بمعيشة المواطن، إذ جرى العمل من خلال محورين أساسيين هما: تطوير مشروعات البنية الأساسية في العمران القائم بمختلفة أنشطته، ومد وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في المناطق الجديدة المستهدف تنميتها.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع مسؤولي الوزارة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات البنية الأساسية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وفي السياق، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارت، ومسؤولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الزيارة جرى تقديم شرح وافٍ عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، سواءً في المناطق الصناعية، أو اللوجستية، أو الأنشطة العمرانية المختلفة.

جار الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد بربوة أكتوبر

وتجول مسؤولو الإسكان، بمواقع مشروع محطة كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار، ومحطات المياه والصرف الصحي، كما جرت متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجستية بالمدينة.

أوضح المهندس محمد عبد المقصود، أنه جار الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد، ليربط الأحياء المختلفة بمنطقة ربوة أكتوبر، بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه، كما جرى الانتهاء من تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجارٍ تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية أخرى بنسب تنفيذ تجاوزت 75%.