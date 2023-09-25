الرئيس السيسي: الدولة عملت بكل ما أوتيت من قوة لسد فجوة البنية الأساسية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة عملت خلال السنوات الثماني الماضية بكل ما أوتيت من قوة، لإنهاء الفجوة الهائلة في البنية الأساسية، ووضع أخرى متطورة في المجالات كافة، لافتا إلى أنّ الفجوة لم تكن في قطاع بعينه، بل طالت جميع القطاعات في الدولة.

وأضاف «السيسي» خلال كلمته في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أنّ قطاع الطاقة كان به فجوة كبيرة للغاية، وكذلك قطاع النقل، وبالتالي فما بذلته الدولة من جهود طوال السنوات الماضية، جاء بعضه عن طريق الاستدانة، كي تصبح الدولة قادرة على التقدم ببنية أساسية متطورة.

وواصل: «القطاع الخاص المصري مُقدر، وحريصين جدا، وهناك إجراءات حرصنا على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لتشجيع القطاع الخاص».