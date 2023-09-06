«النقل» توقّع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر» بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية» بقيادة أوراسكوم للإنشاءات.

تطوير خطوط النقل السككي

وأوضحت وزارة النقل، أنّ تنفيذ خط مترو أبوقير يأتي ضمن الاهتمام الرئاسي بمحافظة الإسكندرية، وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككي داخل مصر عامة، والإسكندرية خاصة، باعتبارها ثاني أكبر محافظة في الجمهورية، وواحدة من أهم المحافظات السياحية التي تشهد زحاما كبيرا خاصة في فصل الصيف.

وقّع العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق، الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب تحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية» ماجد ألبرت أبادير، الرئيس التنفيذي للتحالف.

أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط

وأكد التقرير، طرح أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط في صورة عقدين منفصلين، الأول لتنفيذ «الأعمال المدنية - أعمال السكة - أعمال الإشارات - الاتصالات - التحكم المركزي - بوابات التذاكر - أعمال الإمداد بالطاقة - الأعمال الكهربائية والميكانيكية - معدات الورشة» ومدة تنفيذها 30 شهرا، وينفذه التحالف بقيادة أوراسكوم، والعقد الثاني لتنفيذ أعمال «الوحدات المتحركة - قطع الغيار- المعدات الخاصة بأجهزة القياس والاختبار» والذي يجري حاليا أعمال التقييم للشركات المتقدمة لتنفيذه.