محمد عساف عن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بغزة: «إجرام»

استنكر الفنان محمد عساف، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي في غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

وكتب «عساف» عبر حسابه على منصة «إكس»: «الحرب الآن على المستشفيات.. يريدون إجبار الناس على الإخلاء، إجرام لا يعرف حدا».

الحرب الان على المستشفيات. يريدون اجبار الناس على الإخلاء. إجرام لا يعرف حدا. #IsraelisaGenocidalState https://t.co/UC4OHHlGzE — محمد عساف (@MohammedAssaf89) November 10, 2023

يذكر أن كثير من الفنانين أعلنوا دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، ومن بينهم كريم عبد العزيز وشيريهان ومحمد سلام وحلا شيحا وإلهام شاهين وروجينا وأشرف زكي وريهام عبد الغفور.

قصف محيط مجمع الشفاء وسط غزة

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، باستشهاد أكثر من 6 أشخاص في قصف محيط مجمع الشفاء وسط غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف.