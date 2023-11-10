رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمد عساف عن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بغزة: «إجرام»

كتب:

بسمة شطا
12:31 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
محمد عساف

محمد عساف

استنكر الفنان محمد عساف، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي في غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

وكتب «عساف» عبر حسابه على منصة «إكس»: «الحرب الآن على المستشفيات.. يريدون إجبار الناس على الإخلاء، إجرام لا يعرف حدا».

يذكر أن كثير من الفنانين أعلنوا دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، ومن بينهم كريم عبد العزيز وشيريهان ومحمد سلام وحلا شيحا وإلهام شاهين وروجينا وأشرف زكي وريهام عبد الغفور.

قصف محيط مجمع الشفاء وسط غزة

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، باستشهاد أكثر من 6 أشخاص في قصف محيط مجمع الشفاء وسط غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف.

اقرأ المزيد:

الفنان الفلسطيني محمد عساف: ملامح بلادي تغيرت لكن غزة صابرة

المطرب الفلسطيني محمد عساف: «انشروا فيديوهات الاحتلال الإسرائيلي.. الوضع كارثي»

الفنان محمد عساف يواصل دعمه لفلسطين: «أنت الروح ونن العين»

محمد عساف: «ما زال العالم المنافق واقفا يتفرج على غزة»
بقلم بسمة شطا